Meghans Vater auf Foto mit Minderjähriger am Schoß

Thomas Markle, Herzogin Meghans Vater, wurde am Freitag vorübergehend festgenommen. Dem 82-Jährigen wird laut Staatsanwaltschaft der Besitz von Darstellungen sexuellen Kindesmissbrauchs vorgeworfen. Besonders brisant: In einem Lager in Los Angeles wurden Fotos gefunden, die Markle mit einem nackten minderjährigen Mädchen auf dem Schoß zeigen sollen. Ihm drohen 20 Jahre Haft!
Thomas Markle, Schwiegervater des britischen Prinzen Harry, wurde am Freitag nach seiner Verhaftung in der Stadt Tampa in Florida angeklagt.
Die zuständige Richterin bei der ersten gerichtlichen Anhörung von Thomas Markle in Florida, Judge Lindsay S. Griffin, entließ Markle bis zur Verlesung der Anklage zu einem späteren Zeitpunkt mit einer elektronischen Fußfessel wieder in jenes Seniorenheim, in dem er aufgrund einer angeblichen Demenzerkrankung untergebracht ist. Aufnahmen auf den USA zeigen einen weißen Kastenwagen der Polizei, in dem Markle, der nach der Amputation eines Beines im Rollstuhl sitzt, abtransportiert wurde.
Die Anklageverlesung solle zu einem späteren Zeitpunkt in Kalifornien stattfinden. Markle äußerte sich vor Gericht zunächst nicht zu den Vorwürfen. Herzogin Meghan äußerte sich zunächst nicht zu der Festnahme ihres Vaters. Es heißt, sie und Prinz Harry planen auch nicht, eine Stellungnahme abzugeben. Freunde der ehemaligen Schauspielerin sagten jedoch gegenüber britischen Medien, sie hoffe, dass alles aufgeklärt wird.
„Anschuldigungen extrem ernst“
Zuvor seien zwei Lagerräume in der Gegend von Los Angeles untersucht worden, die Markle seit fast zwei Jahrzehnten angemietet habe, hieß es. Bei der Durchsuchung dieser Lagerräume seien 78 Gegenstände entdeckt und in beschlagnahmt worden, darunter Bildmaterial und Bücher im Zusammenhang mit mutmaßlich missbrauchten Minderjährigen.
„Die Anschuldigungen sind extrem ernst und wir werden Herrn Markle mit allen rechtlichen Mitteln strafrechtlich verfolgen“, teilte der stellvertretende Bundesstaatsanwalt in Kalifornien, Bill Essayli, mit.
Die Ermittler sprechen von besonders schwerwiegenden Anschuldigungen: „Herr Markle wird beschuldigt, kinderpornografisches Material besessen zu haben, darunter Fotos, die ihn mit minderjährigen Mädchen zeigen“, sagte der erste stellvertretende US-Staatsanwalt Bill Essayli. „Diese Anschuldigungen sind äußerst schwerwiegend, und wir werden Herrn Markle mit aller Härte des Bundesrechts verfolgen.“
„Das FBI und unsere Partner haben Thomas Markle Sr. festgenommen, nachdem eine FBI-Untersuchung ergeben hatte, dass er im Besitz von kinderpornografischem Material war“, sagte FBI-Direktor Kash Patel.
Herr Markle soll unschuldige Kinder ins Visier genommen und versucht haben, ihnen durch seine kriminellen Handlungen die Unschuld zu rauben.
FBI-Direktor Kash Patel
„Herr Markle soll unschuldige Kinder ins Visier genommen und versucht haben, ihnen durch seine kriminellen Handlungen die Unschuld zu rauben. In Zusammenarbeit mit unseren Partnern im Justizministerium handelten unsere Agenten schnell, identifizierten und lokalisierten das explizite Material und nahmen Herrn Markle in Florida fest. Das FBI wird alle ihm zur Verfügung stehenden Ressourcen nutzen, um unschuldige Kinder zu schützen – kein Täter, der es auf Kinder abgesehen hat, wird in diesem Land oder irgendwo anders, wo er sich zu verstecken versucht, einen sicheren Zufluchtsort finden.“
Zwei Personen sagten gegen Markle aus
Laut einer mit der Anklage eingereichten eidesstattlichen Erklärung erfuhren die Strafverfolgungsbehörden im Oktober 2026, dass eine Person eine eidesstattliche Erklärung bezüglich des Fundes von mutmaßlichem kinderpornografischem Material in Markles Besitz auf den Philippinen unterzeichnet hatte. Die Strafverfolgungsbehörden befragten außerdem eine weitere Person, die angab, Markle habe einen Lagerraum im Raum Los Angeles angemietet. Die Informationen der ersten Person führten die Beamten später zu einem zweiten Lagerraum.
Im Oktober war bekannt geworden, dass der Vater der Frau von Prinz Harry in seinem früheren Haus in der Provinz Cebu auf den Philippinen eine große Menge an Missbrauchmaterial zurückgelassen haben soll. Das hatten verschiedene Medien unter Berufung auf Meghans Halbbruder, Thomas Markle Jr. (60), berichtet. Dieser gab an, Kontakt zur Polizei auf den Philippinen aufgenommen zu haben, nachdem er in dem Haus entsprechende Bilder und Videos gefunden habe. Zudem habe er seine Funde im Juli den Behörden in den USA gemeldet.
Meghans Vater, der seit diesem Jahr wieder in den USA lebt, wies die Vorwürfe zurück und bezeichnete sie als „kranke Lügen“. Inzwischen geriet auch der Sohn ins Visier der Ermittler auf den Philippinen. Er könnte ebenfalls in die mutmaßlichen Straftaten verwickelt sein, sagte Innenminister Juanito Victor Remulla in Manila zuletzt und verwies auf Zeugenaussagen. Er werde bisher aber lediglich als „Person von Interesse“ betrachtet und nicht als Verdächtiger.
Tausende Fotos sichergestellt
Bei den Ermittlungen seien bisher etwa 7500 Fotos sowie ein Video mit Aufnahmen von mutmaßlich missbrauchten minderjährigen Buben und Mädchen sichergestellt worden, erklärte der Minister. Die abgebildeten Kinder stammten demnach aus Asien, Lateinamerika und Europa. Remulla bezeichnete das Material als „besonders verstörend“.
Markle Jr. hat den Behörden insgesamt vier Kisten mit Beweismaterial übergeben, darunter Computer, Mobiltelefone, Festplatten und alte Videokassetten, wie die örtlichen Behörden mitteilten. Die Polizei in Cebu erhielt demnach in der vergangenen Woche einen richterlichen Beschluss, um die Datenträger und Unterlagen zu untersuchen. Genaue Details, weshalb Markle Jr. nun ins Visier der Ermittler geraten ist, wurden nicht mitgeteilt.
Funkstille zwischen Meghan und Vater
Meghan (45) hatte sich nach Bekanntwerden der Berichte „zutiefst bestürzt“ gezeigt. Sie sei bereits 2018 von britischen Sicherheitsbehörden über „beunruhigende und verstörende Vorwürfe“ gegen ihren Vater informiert worden, hatte die Frau von Prinz Harry Ende Oktober mitgeteilt. Sie fügte hinzu: „Ich hoffe, dass nun verständlich wird, dass – trotz der Verzerrungen durch einige Medienberichte im Laufe der Jahre – jede Distanz zu meinem Vater und meine Entscheidung, ihm den Kontakt zu unseren Kindern zu verweigern, nur einem Grund diente: sie zu schützen.“
Die beiden haben seit Langem ein schwieriges Verhältnis. Thomas Markle war 2018 nicht zur Hochzeit seiner Tochter in Großbritannien gereist. Stattdessen hatte ihr Schwiegervater, der damalige Thronfolger Charles, Meghan zum Altar geführt.
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