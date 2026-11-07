34-Jähriger sticht Freund in den Oberschenkel

Flucht endete bei eigenem Auto

Im Zuge der Fahndung entdeckten die Polizisten schließlich den Pkw des 34-Jährigen im Bereich des Matzleinsdorfer Platzes in Margareten. Vom Verdächtigen fehlte zunächst jede Spur. Doch wenig später kehrte der Mann zu seinem Fahrzeug zurück – dort wurde er von den einschreitenden Beamten festgenommen.