34-Jähriger sticht Freund in den Oberschenkel

Aus Eifersucht soll ein 34-Jähriger am Freitagabend seinen 36-jährigen Freund mit einem Messer attackiert und in den Oberschenkel gestochen haben. Nach einer Sofortfahndung klickten für den mutmaßlichen Täter die Handschellen.
Die Auseinandersetzung ereignete sich gegen 20.30 Uhr in der Widerhofergasse in Wien-Alsergrund. Im Zuge einer Aussprache auf offener Straße dürfte die Situation plötzlich eskaliert sein: Der 34-Jährige soll dabei ein Messer gezückt und seinem 36-jährigen Bekannten in den Oberschenkel gestochen haben.
Ein Bekannter des Verletzten alarmierte daraufhin die Einsatzkräfte. Die Berufsrettung Wien übernahm die notfallmedizinische Erstversorgung und brachte das Opfer anschließend in ein Spital.
Währenddessen leitete die Polizei eine groß angelegte Sofortfahndung nach dem zunächst flüchtigen Tatverdächtigen ein. Neben Beamten der Stadtpolizeikommanden Josefstadt und Margareten war auch die Sondereinheit WEGA im Einsatz.
Flucht endete bei eigenem Auto
Im Zuge der Fahndung entdeckten die Polizisten schließlich den Pkw des 34-Jährigen im Bereich des Matzleinsdorfer Platzes in Margareten. Vom Verdächtigen fehlte zunächst jede Spur. Doch wenig später kehrte der Mann zu seinem Fahrzeug zurück – dort wurde er von den einschreitenden Beamten festgenommen.
Die mutmaßliche Tatwaffe konnte bislang nicht sichergestellt werden. Die Hintergründe der Tat sind Gegenstand weiterer Ermittlungen.
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