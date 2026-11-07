Trump vor Aus? Nun wird über Rücktritt spekuliert

Für Donald Trump wird die politische Luft in Washington dünner. Bei den Zwischenwahlen haben die Republikaner sowohl im Repräsentantenhaus als auch im Senat die Mehrheit verloren. Ab Jänner können die Demokraten damit wichtige Vorhaben des Präsidenten blockieren, Personalentscheidungen erschweren und seine Regierung unter die Lupe nehmen. Wie die deutsche „Bild“ berichtet, wird inzwischen sogar darüber spekuliert, ob Trump angesichts des drohenden Machtverlusts vorzeitig das Handtuch werfen könnte.