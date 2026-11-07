Ermittlungen um „Musikschul-Skandal“ eingestellt

Verdacht nicht bestätigt

Die möglichen Mängel wurden von den Behörden genau untersucht. Das verschwundene Klavier wurde wohl kurzerhand verkauft – der Erlös aber niemals verbucht. Seit Samstag steht fest: Der Fall wird nicht vor Gericht kommen, die Ermittlungen von der Staatsanwaltschaft St. Pölten wurden eingestellt. Der Verdacht der Untreue gegen den ehemaligen, mittlerweile verstorbenen Musikschulleiter und weitere Personen habe sich nicht bestätigt, gab Behördensprecher Thomas Korntheuer am Samstag den Medien Bescheid.