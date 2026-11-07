Red Bull startet seinen eigenen Radiosender

„Nachrichten aus Österreich und der Welt , Wetter und Verkehr sowie Themen aus dem Programm von ServusTV bilden die Basis“, heißt es seitens Red Bull. Musikalisch setzt Servus Radio auf Hits der 90er-, 2000er- und 2010er-Jahre, ausgewählte Titel der 80er-Jahre, zeitlose Klassiker und aktuelle Songs. Das Programm soll sich insbesondere an eine erwachsene Hörerschaft, die mit dieser Musik aufgewachsen und zugleich offen für Neues geblieben ist, richten.