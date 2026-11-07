Red Bull startet seinen eigenen Radiosender

Am kommenden Montag (9. November) geht das neue „Servus Radio“ on air. Getränke-Gigant Red Bull startet damit nach Servus TV nun auch den passenden Radiosender – österreichweit und in Kooperation mit dem früheren Privatradio Welle 1.
Der Sender ist über UKW, DAB+ und im Online-Livestream zu hören. Neben einer eigenen Morning Show von 6 bis 10 Uhr gibt es neben Musik aus den mehreren Jahrzehnten auch zu jeder vollen Stunde aktuelle Nachrichten.
„Nachrichten aus Österreich und der Welt , Wetter und Verkehr sowie Themen aus dem Programm von ServusTV bilden die Basis“, heißt es seitens Red Bull. Musikalisch setzt Servus Radio auf Hits der 90er-, 2000er- und 2010er-Jahre, ausgewählte Titel der 80er-Jahre, zeitlose Klassiker und aktuelle Songs. Das Programm soll sich insbesondere an eine erwachsene Hörerschaft, die mit dieser Musik aufgewachsen und zugleich offen für Neues geblieben ist, richten.
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