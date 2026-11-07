Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sperre Salztorbrücke

Schwere Busse dürfen rauf, Mopeds und Autos nicht

Wien
07.11.2026 11:00
Die Salztorbrücke aus Spannbeton wurde 1961 eröffnet. Jetzt muss sie erneuert werden.
Die Salztorbrücke aus Spannbeton wurde 1961 eröffnet. Jetzt muss sie erneuert werden.(Bild: APA/HARALD SCHNEIDER)
Porträt von Alexander Schönherr
Porträt von Viktoria Graf
Von Alexander Schönherr und Viktoria Graf

Ab 10. November wird die Salztorbrücke über den Donaukanal gesperrt. Zunächst nur für Autos, Mopeds und Motorräder. Radfahrer, Fußgeher sowie der Citybus fahren weiter darüber. Der ÖAMTC fordert von der Stadt die Datengrundlage für das fragwürdige Konzept.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Mit Staus und Verzögerungen rechnen die Mobilitätsklubs ab kommenden Dienstag, dem 10. November, auf den Ausweichbrücken über den Donaukanal. Denn die in die Jahre gekommene Salztorbrücke wird gesperrt und bis 2031 (!) neu errichtet – wir berichteten.

14 Monate Übergangsphase
In einer Übergangsphase bis Ende 2028, also für 14 Monate, dürfen Radfahrer, Fußgeher und die Citybusse weiter das Bauwerk befahren. Für Autos, Motorräder und Mopeds bleibt die wichtige Verbindung zwischen dem 1. und dem 2. Bezirk jedoch tabu.

Mobilitätsklub fordert Daten
Der ÖAMTC fordert die Stadt Wien auf, die Datengrundlage für Kfz-Verbot offenzulegen. Denn das Konzept werfe Fragen auf. „Wenn eine Brücke nicht mehr sicher genutzt werden kann, muss gehandelt werden. Nicht nachvollziehbar ist, warum nach jahrelangen Kontrollen so kurzfristig eine so weitreichende Sperre notwendig wird und warum Kraftfahrzeuge unabhängig von ihrem Gewicht vom Verkehr ausgeschlossen werden – beim deutlich schwereren Autobus jedoch keine Gefahr besteht“, sagt Verkehrsexperte Matthias Nagler. Auch dass massive Lastenräder die Brücke weiterhin benützen dürfen, Mopeds oder Motorräder aber nicht, sei nicht nachvollziehbar.

Das sagt die Stadt
Wolfgang Strem, Abteilungsleiter der MA 29 (Brückenbau) erklärt, dass die Sperre für den motorisierten Individualverkehr eine vorsorgliche Maßnahme sei, um die Belastung der Brücke zu reduzieren und den sicheren Betrieb für Fußgänger und Radfahrer zu gewährleisten.

Lesen Sie auch:
Rund 70 Jahre beträgt die Lebensdauer von Spannbetonbauten wie der Salztorbrücke.
Wiener Innenstadt
Salztorbrücke für Autos bis zum Jahr 2031 gesperrt
25.09.2026

Warum darf der Autobus rauf? 
Erstens habe das E-Fahrzeug ein relativ geringes Gewicht und zweitens fahre er vergleichsweise selten (Sonn- und Feiertage gar nicht, sonst ausgedehnte Intervalle), heißt es. Im Gegensatz dazu hätten bisher 12.000 Fahrzeuge pro Tag die Brücke belastet. Ab 2029 ist für alle Schluss. Dann kommt die alte Brücke weg. Bauzeit für die neue: 2 Jahre.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
07.11.2026 11:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien 01. Innere Stadt
2° / 9°
Symbol wolkenlos
Wien 11. Simmering
2° / 9°
Symbol wolkenlos
Wien 14. Penzing
1° / 9°
Symbol wolkenlos
Wien 19. Döbling
1° / 9°
Symbol wolkenlos
Wien 21. Floridsdorf
-1° / 10°
Symbol wolkenlos

krone.tv

Kurioser Wildwechsel
Leserin filmt mit: Hier hüpft Känguru durch NÖ
Am Donnerstag haben Einsatzkräfte nach einer Explosion in einem Wohnhaus in Regensburg eine ...
Verletzte im Spital
Zwei Leichen nach Explosion in Regensburg gefunden
Nach einer Explosion in Regensburg werden noch zwei Menschen vermisst.
„Es hat geknallt“
Verletzte und Vermisste nach Explosion in Bayern
Nach Ardo-Aus
Tiefkühlspinat 2027? Totschnig: „Keine Garantie“
Schreck vor Abflug
Triebwerksbrand setzt Flügel von Airbus in Brand
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
US-Wahl: „Tsunami“ fegt über Trumps Republikaner
310.504 mal gelesen
Gericht
Causa Haselsteiner: Zwei Jahre Haft für Benko
139.184 mal gelesen
René Benko hat zwei Jahre unbedingte Haft als Zusatzstrafe ausgefasst. Das Gericht sah den ...
Außenpolitik
In Hotel gefunden: Bayerns Wirtschaftsminister tot
121.906 mal gelesen
Hubert Aiwanger ist tot.
Niederösterreich
„Grüss Göttin“ bringt Kritiker auf die Palme
1320 mal kommentiert
Das Schild begrüßt Autofahrer in St. Pölten – und regt auf!
Wirtschaft
E-Auto-Fahrern drohen ab 2027 höhere Stromkosten
1224 mal kommentiert
Haushalte mit hohem Stromverbrauch müssen mit Mehrkosten von 10 bis 15 Euro pro Monat rechnen.
Außenpolitik
Xi Jinping über Stocker: „Das ist selten zu sehen“
1085 mal kommentiert
Christian Stocker war bereits als Kommunalpolitiker in China unterwegs und ist nun zum achten ...
Mehr Wien
Sperre Salztorbrücke
Schwere Busse dürfen rauf, Mopeds und Autos nicht
Mitarbeiter attackiert
Speise war aus: Gast rastet aus, wirft mit Münzen
Nachbarin sah alles
WEGA überrascht Einbrecher in Wiener Wohnung
Blutige Aussprache
34-Jähriger sticht Freund in den Oberschenkel
Wie entscheidet Seidl?
Rapid verliert in der Pause „nur“ Bendeguz Bolla
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf