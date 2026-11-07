Schwere Busse dürfen rauf, Mopeds und Autos nicht

Ab 10. November wird die Salztorbrücke über den Donaukanal gesperrt. Zunächst nur für Autos, Mopeds und Motorräder. Radfahrer, Fußgeher sowie der Citybus fahren weiter darüber. Der ÖAMTC fordert von der Stadt die Datengrundlage für das fragwürdige Konzept.
Mit Staus und Verzögerungen rechnen die Mobilitätsklubs ab kommenden Dienstag, dem 10. November, auf den Ausweichbrücken über den Donaukanal. Denn die in die Jahre gekommene Salztorbrücke wird gesperrt und bis 2031 (!) neu errichtet – wir berichteten.
14 Monate Übergangsphase
In einer Übergangsphase bis Ende 2028, also für 14 Monate, dürfen Radfahrer, Fußgeher und die Citybusse weiter das Bauwerk befahren. Für Autos, Motorräder und Mopeds bleibt die wichtige Verbindung zwischen dem 1. und dem 2. Bezirk jedoch tabu.
Mobilitätsklub fordert Daten
Der ÖAMTC fordert die Stadt Wien auf, die Datengrundlage für Kfz-Verbot offenzulegen. Denn das Konzept werfe Fragen auf. „Wenn eine Brücke nicht mehr sicher genutzt werden kann, muss gehandelt werden. Nicht nachvollziehbar ist, warum nach jahrelangen Kontrollen so kurzfristig eine so weitreichende Sperre notwendig wird und warum Kraftfahrzeuge unabhängig von ihrem Gewicht vom Verkehr ausgeschlossen werden – beim deutlich schwereren Autobus jedoch keine Gefahr besteht“, sagt Verkehrsexperte Matthias Nagler. Auch dass massive Lastenräder die Brücke weiterhin benützen dürfen, Mopeds oder Motorräder aber nicht, sei nicht nachvollziehbar.
Das sagt die Stadt
Wolfgang Strem, Abteilungsleiter der MA 29 (Brückenbau) erklärt, dass die Sperre für den motorisierten Individualverkehr eine vorsorgliche Maßnahme sei, um die Belastung der Brücke zu reduzieren und den sicheren Betrieb für Fußgänger und Radfahrer zu gewährleisten.
Warum darf der Autobus rauf?
Erstens habe das E-Fahrzeug ein relativ geringes Gewicht und zweitens fahre er vergleichsweise selten (Sonn- und Feiertage gar nicht, sonst ausgedehnte Intervalle), heißt es. Im Gegensatz dazu hätten bisher 12.000 Fahrzeuge pro Tag die Brücke belastet. Ab 2029 ist für alle Schluss. Dann kommt die alte Brücke weg. Bauzeit für die neue: 2 Jahre.
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