Schwere Busse dürfen rauf, Mopeds und Autos nicht

Mobilitätsklub fordert Daten

Der ÖAMTC fordert die Stadt Wien auf, die Datengrundlage für Kfz-Verbot offenzulegen. Denn das Konzept werfe Fragen auf. „Wenn eine Brücke nicht mehr sicher genutzt werden kann, muss gehandelt werden. Nicht nachvollziehbar ist, warum nach jahrelangen Kontrollen so kurzfristig eine so weitreichende Sperre notwendig wird und warum Kraftfahrzeuge unabhängig von ihrem Gewicht vom Verkehr ausgeschlossen werden – beim deutlich schwereren Autobus jedoch keine Gefahr besteht“, sagt Verkehrsexperte Matthias Nagler. Auch dass massive Lastenräder die Brücke weiterhin benützen dürfen, Mopeds oder Motorräder aber nicht, sei nicht nachvollziehbar.