Speise war aus: Gast rastet aus, wirft mit Münzen

Der Vorfall ereignete sich am Freitagnachmittag gegen 17 Uhr in einem Schnellimbissrestaurant im Bezirk Margareten. Was offenbar mit einer enttäuschten Bestellung begann, eskalierte binnen kürzester Zeit: Weil das gewünschte Gericht nicht mehr erhältlich war, soll der 30-Jährige derart in Rage geraten sein, dass er Münzen nach einem Mitarbeiter warf. Dieser wurde dabei im Gesicht verletzt.