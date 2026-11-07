Speise war aus: Gast rastet aus, wirft mit Münzen

Unglaubliche Szenen in einem Schnellimbiss in Wien-Margareten! Weil seine gewünschte Speise nicht mehr verfügbar war, soll ein 30-jähriger Mann völlig die Nerven verloren haben. Er warf einem Mitarbeiter Kleingeld ins Gesicht und soll ihm sogar mit dem Umbringen gedroht haben.
Der Vorfall ereignete sich am Freitagnachmittag gegen 17 Uhr in einem Schnellimbissrestaurant im Bezirk Margareten. Was offenbar mit einer enttäuschten Bestellung begann, eskalierte binnen kürzester Zeit: Weil das gewünschte Gericht nicht mehr erhältlich war, soll der 30-Jährige derart in Rage geraten sein, dass er Münzen nach einem Mitarbeiter warf. Dieser wurde dabei im Gesicht verletzt.
Drohte Mitarbeiter mit Mord
Doch damit nicht genug: Der Mann soll den Angestellten zusätzlich mit dem Umbringen bedroht haben. Alarmierte Polizisten der Polizeiinspektion Schönbrunner Straße schritten ein und nahmen den Verdächtigen vorläufig fest.
Nach seiner Vernehmung wurde der 30-Jährige auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß angezeigt.
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