Überschlag: Automatischer Notruf, ahnungsloses Duo

Spektakulärer Unfall in der Nacht auf Samstag im Tiroler Zillertal – doch wie es zu diesem kam, ist derzeit noch ein Rätsel! Ein automatischer Notruf führte Polizei und Rettungskräfte zu einem umgekippten Auto auf der Gerlosstraße (B165) – und zu zwei Insassen. Diese konnten (oder wollten?) keine Angaben zum Unfallhergang machen. Zumindest einer der Männer sei betrunken gewesen. Die Polizei ermittelt.
Gegen 23 Uhr am späten Freitagabend wurden Polizei und Rettung über das automatische Notrufsystem „eCall“ zu dem Verkehrsunfall auf der B165 Gerlosstraße alarmiert. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stießen sie auf den auf der Seite liegenden Wagen und die beiden Insassen – dabei handelte es sich um einen Deutschen (49) und einen 35-jährigen Einheimischen.
Wie es zu dem Unfall kam, ist allerdings noch völlig unklar. Zeugen des Geschehens konnten bislang nicht ausfindig gemacht werden. „Auch die Insassen des Fahrzeugs konnten keine näheren Angaben zum Unfallhergang machen“, heißt es vonseiten der Polizei.
Positiver Alkotest im Krankenhaus
Der 49-jährige Deutsche erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht. „Ein dort durchgeführter Alkotest verlief positiv“, schildern die Ermittler.
Der 35-jährige Österreicher hingegen lehnte einen Transport durch die Rettung ab. Er habe gegenüber den Einsatzkräften angegeben, sich bei Bedarf selbstständig in ärztliche Behandlung zu begeben.
Auch 15 Feuerwehrleute im Einsatz
Ein größeres Aufgebot an Einsatzkräften stand am Unfallort im Einsatz: Neben einer Polizeistreife waren eine Notarztwagenbesatzung und zwei Rettungswagenbesatzungen vor Ort. Die Freiwillige Feuerwehr Gerlos rückte mit 15 Mitgliedern und zwei Fahrzeugen aus.
Weitere Ermittlungen – insbesondere was den genauen Unfallhergang anbelangt – sind im Gange.
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