Überschlag: Automatischer Notruf, ahnungsloses Duo

Spektakulärer Unfall in der Nacht auf Samstag im Tiroler Zillertal – doch wie es zu diesem kam, ist derzeit noch ein Rätsel! Ein automatischer Notruf führte Polizei und Rettungskräfte zu einem umgekippten Auto auf der Gerlosstraße (B165) – und zu zwei Insassen. Diese konnten (oder wollten?) keine Angaben zum Unfallhergang machen. Zumindest einer der Männer sei betrunken gewesen. Die Polizei ermittelt.