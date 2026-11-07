Hund biss bei Rettung aus Wohnung Feuerwehrmann

Vierbeiner biss zu

Auch die beiden Hunde mussten aus der Wohnung geschafft werden, was nicht so einfach war: Eines der Tiere biss dabei einen Feuerwehrmann in den Daumen, der Mann wurde dadurch leicht verletzt. Die Frau musste ins Krankenhaus gebracht werden, bei ihr lag der Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung vor.