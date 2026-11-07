Hund biss bei Rettung aus Wohnung Feuerwehrmann

Die Vorarlberger Florianijünger wurden am Freitagnachmittag zu einem Wohnungsbrand in Frastanz gerufen. Sowohl eine Frau als auch zwei Hunde mussten aus den Flammen gerettet werden – dabei wurde einer der Florianis verletzt.
Um 16.30 Uhr wurden am Freitag die Feuerwehren in Frastanz alarmiert: Aus einer Wohnung drangen dicke Rauchwolken. Nachdem die Einsatzkräfte vor Ort eingetroffen waren, brachen sie die Wohnungstüre auf: Dahinter befand sich eine Frau und ihre beiden Hunde. In der Wohnung stellten die Florianijünger einen Glimmbrand fest. Dieser wuchs sich schnell zu einem Vollbrand, die Immobilie musste evakuiert werden.
Vierbeiner biss zu
Auch die beiden Hunde mussten aus der Wohnung geschafft werden, was nicht so einfach war: Eines der Tiere biss dabei einen Feuerwehrmann in den Daumen, der Mann wurde dadurch leicht verletzt. Die Frau musste ins Krankenhaus gebracht werden, bei ihr lag der Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung vor.
Brandursache könnte eine umgefallene Kerze gewesen sein, die Ermittlungen dazu laufen noch.
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