Ohne OP! Neueste Trends für eine gesunde Haut

Leider schon sehr früh, bereits ab Mitte zwanzig, verringert sich langsam, aber stetig die körpereigene Kollagenproduktion und die Haut verliert an Elastizität und Volumen. Früher oder später überlegen dann viele, wie sie diesen Prozess verlangsamen könnten – aber etliche Frauen wollen möglichst ohne operative Eingriffe auskommen.