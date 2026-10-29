Ohne OP! Neueste Trends für eine gesunde Haut

Leider schon sehr früh, bereits ab Mitte zwanzig, verringert sich langsam, aber stetig die körpereigene Kollagenproduktion und die Haut verliert an Elastizität und Volumen. Früher oder später überlegen dann viele, wie sie diesen Prozess verlangsamen könnten – aber etliche Frauen wollen möglichst ohne operative Eingriffe auskommen.
„Schreck-Ergebnisse von ,Overfilled Faces’, die durch übertriebenen Filler- und Botox-Einsatz entstehen, führen dazu, dass der Trend jetzt eher zu Behandlungen mit sogenannten Biostimulatoren geht, die gezielt die körpereigene Kollagenbildung anregen und so für ein strafferes Hautbild sorgen“, stimmt auch Dr. Doris Grablowitz, Dermatologin in Wien, zu.
Neueste Beauty-Behandlungen
Die neuesten nicht-invasiven Beauty-Behandlungen setzen dabei auf Methoden wie fokussierten Ultraschall, moderne chemische Peelings, Radiofrequenz und Muskelstimulation. „Das sind alles Treatments, um die körpereigene Kollagenbildung anzuregen, die Gesichtsmuskulatur zu festigen und die Haut zu straffen“, so die Schönheitsexpertin.
Sehr beliebt sind jene Techniken, die mit Radiofrequenz arbeiten und manchmal auch mit elektrischer Muskelstimulation kombiniert werden. „Durch gezielte, kontrollierte Erwärmung wird dabei die Gesichtsmuskulatur aufgebaut und das Gewebe gestrafft. Auch mit Mikrostrom-Therapien wird die Kollagenproduktion angekurbelt und die Hautregeneration mittels leichter Stromimpulse angeregt“, erklärt Dr. Grablowitz.
Früher oder später überlegen viele, wie sie den Prozess der Hautalterung verlangsamen könnten – aber etliche wollen ohne operative Eingriffe auskommen.
Dr. Doris Grablowitz, Fachärztin für Dermatologie, Spezialistin für Ästhetische Medizin aus Wien
Bild: Diverse Fotografen honorarfrei
Die neueste Generation der Ultraschall-Technologie wie z. B. HIFU oder Ultherapy stimuliert vor allem in tiefen Hautschichten gezielt die Kollagenproduktion und kann die Hautpartien vor allem am Hals, Kinn und Dekolleté straffen, ohne die Hautoberfläche zu verletzen.
„Sehr trendy sind alle möglichen Behandlungen, die mit Peptiden, Polynukleotiden (vom Sperma des Lachses) oder PRP (Eigenblut) kombiniert werden. Sie können mittels Radiofrequenz, Ultraschall oder Jontophorese tiefer in die Haut eingeschleust werden, als es ein reines Einmassieren mit der Hand vermag“, zählt die Expertin auf.
„Auch moderne chemische Peelings werden vorsichtig angewendet. Sie sind so zusammengesetzt, dass sie nicht nur die Kollagenproduktion anregen, sondern auch kaum schälen, und Wirkstoffe enthalten, die braune Flecken im Gesicht bleichen.“
Laserbehandlungen ebenfalls im Trend
Spezielle Laserbehandlungen mit verschiedensten Lasern zur Hautverjüngung, die gegen Pigmentflecken, große Poren und Volumenverlust eingesetzt werden, liegen ebenfalls im Trend. Starke CO₂-Laserbehandlungen sind sehr effektiv, aber weniger beliebt, weil man mit Ausfallzeiten von 10-14 Tagen rechnen muss.
Eines gibt Dr. Grablowitz noch zu bedenken: „Anders als bei den bekannten Filler- und Botox-Behandlungen sind die Ergebnisse dieser Stimulations-Therapien nicht sofort sichtbar, weil das Gewebe einige Zeit braucht, um sich zu regenerieren, zu festigen und zu glätten.“
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