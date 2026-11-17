Angehörige wollen Leiche des Täters nicht abholen

Aufregung herrscht nun auch darüber, was mit dem Leichnam des Todesschützen geschehen soll. In polnischen Medien hieß es zuletzt, dass kein Angehöriger bereit sei, diese abzuholen und bestatten zu lassen. Krakau will deshalb einen ungewöhnlichen Weg einschlagen: Bürgermeister Łukasz Gibała kündigte an, dass er sich dafür einsetzen werde, den Leichnam nicht auf Kosten der Stadt bestatten zu lassen, sondern ihn medizinischen und wissenschaftlichen Zwecken zur Verfügung zu stellen. Konkret soll das Collegium Medicum der Jagiellonen-Universität angefragt werden.