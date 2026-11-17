Dramatisches Video
Krakau-Anschlag: Mädchen entging Kugeln nur knapp
Ein neues Video (siehe weiter unten) zeigt dramatische Szenen während des Anschlags auf dem Krakauer Hauptplatz: Während Passanten panisch flüchten, bleibt ein kleines Mädchen allein zurück. Zwei Geschosse schlagen unmittelbar neben dem Kind ein. Unterdessen sorgt auch der Umgang mit dem Leichnam des Täters für Diskussionen.
Es sind Aufnahmen, die das ganze Ausmaß des Schreckens von Krakau verdeutlichen: Als am 7. November auf dem Hauptplatz Schüsse fielen, brach unter den Passanten Panik aus. Menschen rannten um ihr Leben, suchten Schutz – doch ein kleines Mädchen blieb zunächst allein auf dem Gehsteig zurück. In den nun veröffentlichten Bildern einer Überwachungskamera ist zu sehen, wie zwei Geschosse unmittelbar neben dem Kind einschlagen. Eines trifft offenbar den Boden direkt vor seinen Füßen, ein weiteres eine Wand hinter ihm.
Gezielte Schüsse oder Querschläger?
Das Mädchen kommt mit dem Schrecken davon. Der internationale Account Visegrád 24 verbreitete das Video mit der Behauptung, der Täter habe gezielt versucht, das Kind zu erschießen. Dafür gibt es bislang allerdings keine unabhängige Bestätigung. Fest steht: Das Mädchen befand sich in unmittelbarer Lebensgefahr.
Der 24-jährige Angreifer Michał O. hatte am 7. November in der bei Touristen beliebten Altstadt von Krakau aus einem Auto heraus auf Passanten geschossen, darunter auch ein niederösterreichisches Ehepaar. Sechs Menschen, darunter die Niederösterreicherin, wurden getötet und 15 weitere, darunter der Niederösterreicher, wurden verletzt. Die Eltern und die Schwester des Angreifers wurden später erschossen in ihrem Haus rund 150 Kilometer von Krakau entfernt aufgefunden. Wenige Tage später erlag O. seinen bei einem Schusswechsel mit Polizisten erlittenen Verletzungen.
Angehörige wollen Leiche des Täters nicht abholen
Aufregung herrscht nun auch darüber, was mit dem Leichnam des Todesschützen geschehen soll. In polnischen Medien hieß es zuletzt, dass kein Angehöriger bereit sei, diese abzuholen und bestatten zu lassen. Krakau will deshalb einen ungewöhnlichen Weg einschlagen: Bürgermeister Łukasz Gibała kündigte an, dass er sich dafür einsetzen werde, den Leichnam nicht auf Kosten der Stadt bestatten zu lassen, sondern ihn medizinischen und wissenschaftlichen Zwecken zur Verfügung zu stellen. Konkret soll das Collegium Medicum der Jagiellonen-Universität angefragt werden.
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