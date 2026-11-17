„Es läuft trotz der Ausfälle wirklich gut, fast besser als erwartet“, so Boss Karl Hanzl. „Wir bauen auf österreichische Spielerinnen, haben ein sehr junges, unerfahrenes Team.“ Die erst 16-jährige Cvetkovic gehört schon zum Stamm. „Es kommt eben auf die Qualität an. Auch bei der Trainerin – und da ist Zuzana ein Goldgriff, eine Traumlösung“, schwärmt Hanzl von Langzeit-Erfolgsmacherin Pecha-Tlstovicova. „Sie kann entwickeln, führen und hat ein Händchen für das Team.“ Die nächsten Spiele werden eine Bewährungsprobe – am Samstag geht’s zum Zweiten Graz, dann Dienstag daheim eben gegen Topteam Trofaiach/E.