Posts Volleyballerinnen sind trotz Umbruch und Ausfällen in der Liga vorne dabei. Klubboss Karl Hanzl setzt auf Langzeittrainerin Pecha-Tlstovicova und teils 16-jährige Talente wie Cvetkovic. Die nächsten Gegner haben es in sich: Da geht‘s gegen Graz und Leader Trofaiach/Eisenerz.
Sieben Spiele, sechs Siege, darunter das 3:0 daheim gegen Aufsteiger Inzing/Mils. Nach Verlustpunkten sogar an Leader Trofaiach/Eisenerz dran. Dabei hatten Sokol/Posts Volleyball-Damen nach dem Meistertitel samt Philosophiewechsel einen Umbruch. Fehlen Top-Blockerin Knezevic (Fuß) und Teamspielerin Jauk (Meniskus).
„Es läuft trotz der Ausfälle wirklich gut, fast besser als erwartet“, so Boss Karl Hanzl. „Wir bauen auf österreichische Spielerinnen, haben ein sehr junges, unerfahrenes Team.“ Die erst 16-jährige Cvetkovic gehört schon zum Stamm. „Es kommt eben auf die Qualität an. Auch bei der Trainerin – und da ist Zuzana ein Goldgriff, eine Traumlösung“, schwärmt Hanzl von Langzeit-Erfolgsmacherin Pecha-Tlstovicova. „Sie kann entwickeln, führen und hat ein Händchen für das Team.“ Die nächsten Spiele werden eine Bewährungsprobe – am Samstag geht’s zum Zweiten Graz, dann Dienstag daheim eben gegen Topteam Trofaiach/E.
Auch die Klubherren jubelten, schlugen Waldviertel erstmals seit Jahren daheim mit 3:1 – der erste Saisonsieg des Vorletzten. Hanzl: „Endlich. Ich bin froh darüber. Wir hatten zuletzt mit Hartberg und Aich/Dob die Titel-Topfavoriten, haben sicher eine Truppe, die besser als ihre aktuelle Platzierung ist. Ziel bleibt das Halbfinale.“ Das ist bei den Damen fast aufgelegt.
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