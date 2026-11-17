Es ist ein weiterer Geldsegen für die Salzburger Festspiele: Die Kühne-Stiftung verlängert ihre Partnerschaft mit dem Kulturfestival um weitere drei Jahre. Das gab der Hauptsponsor per Aussendung am Dienstag bekannt.
Der kürzliche Tod von Milliardär und Festspielhauptsponsor Klaus-Michael Kühne traf das Salzburger Kulturfestival hart. Ob aus seiner Stiftung auch nach seinem Ableben weiterhin Sponsoring-Gelder in die Mozartstadt fließen würden, war bis jetzt noch offen. Am Dienstag gab die Kühne-Stiftung als einer der Hauptsponsoren der Festspiele grünes Licht und sagte dem Kulturfestival weitere Mittel zu.
Die Partnerschaft werde für die kommenden drei Jahre verlängert – bis 2030. „Dass die Zusammenarbeit auch nach dem Tod von Klaus-Michael Kühne fortgesetzt wird, ist für uns ein Ausdruck besonderer Wertschätzung und ein Zeichen des Vertrauens in die gemeinsame Zukunft“, heißt es dazu in einer Aussendung.
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