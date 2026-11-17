Der kürzliche Tod von Milliardär und Festspielhauptsponsor Klaus-Michael Kühne traf das Salzburger Kulturfestival hart. Ob aus seiner Stiftung auch nach seinem Ableben weiterhin Sponsoring-Gelder in die Mozartstadt fließen würden, war bis jetzt noch offen. Am Dienstag gab die Kühne-Stiftung als einer der Hauptsponsoren der Festspiele grünes Licht und sagte dem Kulturfestival weitere Mittel zu.