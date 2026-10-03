Neue Therapien: Besseres Überleben bei Hautkrebs

Der weiße Hautkrebs tritt in folgenden Arten auf: Die aktinische Keratose ist eine durch UV-Licht verursachte Vorstufe von Hautkrebs, aus der sich ein Plattenepithelkarzinom entwickeln kann, das aggressiv werden und in manchen Fällen auch Metastasen bilden kann. Das Basalzellkarzinom, die häufigste Form des weißen Hautkrebses, wächst meist langsam und bildet nur sehr selten Metastasen.

Sonnenschutz muss immer sein!

„Der persönliche Schutz der Haut vor übermäßiger UV-Strahlung ist essenziell. Es soll darauf geachtet werden, dass es zu keinem Sonnenbrand kommt und auch die Haut generell nicht zu braun wird“, betont Prim. Posch. Es gilt: Verzicht von Solarium und Sonnenliegen, Verwendung von Sonnencreme und langer Kleidung, Aufenthalt im Schatten.