Die Wiener Schmerzforscherin Manuela Schmidt untersucht, inwiefern Alter, Geschlecht und auch psychische sowie soziale Faktoren beeinflussen, wie sich Schmerzen für uns anfühlen.
Eine heiße Herdplatte, ein Stoß an die Bettkante oder ein schmerzender Rücken: Schmerzen gehören zum Leben. Doch warum leiden manche Menschen stärker darunter als andere?
Dieser Frage geht die Biologin und Pharmakologin Manuela Schmidt von der Universität Wien nach. Sie untersucht, wie unser Nervensystem Schmerzsignale verarbeitet und warum Menschen Schmerzen unterschiedlich wahrnehmen.
Schmerz ist immer echt
„Jeder Schmerz ist real, auch wenn man ihn nicht erklären kann“, sagt die Forscherin. Besonders für Menschen mit chronischen Schmerzen sei das wichtig. Denn Beschwerden können auch dann bestehen bleiben, wenn eine Verletzung längst verheilt ist.
Lange Zeit standen bei der Schmerzforschung vor allem körperliche Ursachen im Mittelpunkt. Heute weiß man: Auch Gefühle, Stress und das soziale Umfeld beeinflussen, wie wir Schmerzen wahrnehmen.
Den Proteinen auf der Spur
In ihrer Forschung untersucht Schmidt spezielle Eiweißstrukturen in Nervenzellen. Sie reagieren auf Hitze, Kälte oder scharfe Stoffe und sorgen zum Beispiel dafür, dass sich Menthol kühl anfühlt oder Chili auf der Zunge brennt.
Um besser zu verstehen, was bei Schmerzen im Körper passiert, erforschen Manuela Schmidt und ihr Team diese Eiweiße (Proteine) in den Zellen mithilfe moderner Analysemethoden. So erkennen sie, welche Proteine vorhanden sind und wie sie sich verändern. Das liefert Hinweise darauf, wie Schmerzsignale entstehen und weitergeleitet werden.
Dabei interessiert die Wissenschafterin besonders, warum sich Schmerzempfinden je nach Alter und Geschlecht unterscheidet. „Der Körper eines Kindes funktioniert anders als der eines Erwachsenen oder eines hochbetagten Menschen“, erklärt sie. In der Schmerztherapie werde darauf und auf Unterschiede zwischen den Geschlechtern bisher oft zu wenig Rücksicht genommen.
Auf lange Sicht kann diese Grundlagenforschung dazu beitragen, wirksame Therapien zu entwickeln, das Leben von Betroffenen zu erleichtern und chronischen Schmerzen besser vorzubeugen.
Im Uni Wien-Podcast „An der Quelle“ spricht Manuela Schmidt darüber, was sie an der Schmerzforschung fasziniert, was sie sich von personalisierten Therapien erhofft und was das alles mit dem Weltall zu tun hat. Außerdem hat sie Tipps parat, wie wir unser eigenes Schmerzempfinden steuern können, jetzt reinhören!
Die großen Fragen unserer Zeit
In der Semesterfrage erzählen Forscher*innen der Universität Wien, welche offenen Fragen sie nicht loslassen und was sie bei der Suche nach Antworten antreibt. Erfahren Sie mehr im Wissenschaftsmagazin Rudolphina: Welche Fragen braucht unsere Zeit?