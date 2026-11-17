Unfall passierte an Feiertag in Tschechien

Der 17. November ist in Tschechien ein Feiertag. Daher dürften die Züge weniger ausgelastet gewesen sein. Am „Tag des Kampfes für Freiheit und Demokratie“ wird zum einen an die Samtene Revolution, die demokratische Wende von 1989, erinnert, zum anderen an die blutige Niederschlagung einer Studentendemonstration durch die nationalsozialistischen Besatzer 1939.