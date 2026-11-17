Unfall auf Brücke
Personenzüge in Prag zusammengestoßen
In Prag sind zwei Personenzüge miteinander kollidiert – dabei wurden Dutzende Menschen verletzt, mehrere davon schwer. Der Unfall hatte sich in unmittelbarer Nähe des Hauptbahnhofs auf einer Brücke über die vielbefahrene Seifert-Straße ereignet.
Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren im Einsatz. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Der Betrieb auf der wichtigen Strecke in der tschechischen Hauptstadt wurde vorübergehend eingestellt. Fernverkehrszüge wurden in andere Bahnhöfe umgeleitet. Von dort können Reisende auf die U-Bahn ausweichen. Nach ersten Informationen geschah der Unfall gegen 7.00 Uhr morgens mit niedriger Geschwindigkeit.
Warum sich die Züge auf demselben Gleis begegnen konnten, war zunächst unklar. Der eine kam aus Mlada Boleslav, der andere war gerade in Richtung Milovice abgefahren. Verkehrsminister Ivan Bednarik sprach von einem „sehr ernsten Ereignis“, dessen Ursachen und Umstände untersucht würden. Die Aufräumarbeiten dürften mehrere Stunden in Anspruch nehmen.
Unfall passierte an Feiertag in Tschechien
Der 17. November ist in Tschechien ein Feiertag. Daher dürften die Züge weniger ausgelastet gewesen sein. Am „Tag des Kampfes für Freiheit und Demokratie“ wird zum einen an die Samtene Revolution, die demokratische Wende von 1989, erinnert, zum anderen an die blutige Niederschlagung einer Studentendemonstration durch die nationalsozialistischen Besatzer 1939.
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