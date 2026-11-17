Wer an Brustkrebs erkrankt, hat dank moderner Medizin beste Heilungschancen – und dennoch wird das Mammakarzinom weltweit zu einem immer größeren Problem. Eine Studie, die in der Wissenschaftszeitschrift „Lancet Oncology“ erschienen ist, untermauert das.
Im Jahr 2023 gab es schätzungsweise 2,3 Millionen Brustkrebs-Neuerkrankungen, die Zahl der Todesopfer durch ein Mammakarzinom lag weltweit etwa bei 764.000. In Summe entspricht das einem Verlust von rund 24 Millionen gesunden Lebensjahren durch Krankheit und vorzeitigen Tod.
Enorm viele Neuerkrankungen
Beunruhigend sind auch die internationalen Trends: Die Zahl der weltweiten Neuerkrankungen an Brustkrebs wird voraussichtlich um ein Drittel von 2,3 Millionen im Jahr 2023 auf über 3,5 Millionen im Jahr 2050 steigen, hieß es in der Studie.
Die jährliche Zahl der Todesfälle durch das Mammakarzinom weltweit dürfte sich um 44 Prozent von 764.000 auf fast 1,4 Millionen erhöhen.
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