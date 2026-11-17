Enorm viele Neuerkrankungen

Beunruhigend sind auch die internationalen Trends: Die Zahl der weltweiten Neuerkrankungen an Brustkrebs wird voraussichtlich um ein Drittel von 2,3 Millionen im Jahr 2023 auf über 3,5 Millionen im Jahr 2050 steigen, hieß es in der Studie.