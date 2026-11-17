Wer wird der neue Sportdirektor beim ÖFB? Marc Janko ist einer der Kandidaten – und er will nichts dem Zufall überlassen. „Du kannst nicht unvorbereitet in solche Gespräche gehen. Da gibst du dich der Lächerlichkeit preis. Ich habe schon einiges zusammengefasst“, schildert der Ex-Kicker bei „Sport und Talk aus dem Hangar-7“ auf ServusTV.