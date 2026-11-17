Wer wird der neue Sportdirektor beim ÖFB? Marc Janko ist einer der Kandidaten – und er will nichts dem Zufall überlassen. „Du kannst nicht unvorbereitet in solche Gespräche gehen. Da gibst du dich der Lächerlichkeit preis. Ich habe schon einiges zusammengefasst“, schildert der Ex-Kicker bei „Sport und Talk aus dem Hangar-7“ auf ServusTV.
Nach dem letzten Länderspiel des Jahres gegen Israel am Dienstag (20.45 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) rückt im ÖFB eine wichtige Personalentscheidung in den Mittelpunkt. Der Nachfolger von Peter Schöttel als Sportdirektor soll noch in diesem Jahr feststehen.
Derzeit liegt es an einer Personalberatungsagentur, die rund 30 Bewerbungen auf eine Shortlist zu reduzieren. „Deutlich unter zehn Namen“ soll diese Liste laut ÖFB-Aufsichtsratschef Josef Pröll umfassen. Die in die Endauswahl gekommenen Anwärter müssen sich dann einem Hearing stellen.
„Ich hätte kein Problem damit“
Gut möglich, dass sich auch Marc Janko darunter befindet. „Du kannst schlecht all die Jahre hinweg ein kritischer Geist sein und dann, wenn sich eine Chance bietet und sie dich einladen, kannst du dich natürlich nicht rausnehmen“, betont Janko.
Der 43-Jährige unterschreicht einmal mehr sein Interesse an dem Posten: „Ich hätte kein Problem damit, Verantwortung zu übernehmen!“
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