Über die große Kunst, Wasser gerecht zu teilen

Von der Vergangenheit eines Dorfes oder einer Stadt erzählen nicht nur historische Objekte wie Kirchen, Burgen, Häuser oder Fabriken. Manchmal sind es unscheinbare Kleinode, an denen man meist achtlos vorübergeht. An der Hinteren Achmühlerstraße 26 in Dornbirn steht ein solches Zeugnis längst vergangener Alltagsgeschichte – der „Hinterachmühler Brunnen“. Er erinnert an eine Zeit, in der das Wasser noch gemeinsam geholt und verteilt werden musste. An eine Zeit, in der öffentliche Brunnen wichtige Treffpunkte waren, wo man sich beim Wasserholen und Waschen der Wäsche begegnete, Nachbarschaft pflegte, Neuigkeiten erfuhr, klatschte und tratschte.