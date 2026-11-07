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Einsatz in Hard

Auto riss bei Crash eine Straßenlaterne um

Vorarlberg
07.11.2026 15:00
Die Feuerwehrleute mussten den beschädigten Mast entfernen.
Die Feuerwehrleute mussten den beschädigten Mast entfernen.(Bild: Shourot Maurice)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

In Hard (Vorarlberg) kam es in der Nacht auf Samstag zu einem schweren Unfall mit einem Pkw. Der Wagen kollidierte mit einer Straßenlaterne und riss diese nieder. 

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In frühen Samstagmorgenstunden gegen 5.30 Uhr war auf der L202, Rheinstraße, in Hard ein Pkw-Lenker in seinem Wagen unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Pkw von der Straße ab und krachte rechts gegen eine Straßenlaterne. Die Wucht des Aufpralls war derart heftig, dass der Mast umgerissen wurde. 

Das Unfallwrack.
Das Unfallwrack.(Bild: Shourot Maurice)

Auch das Auto wurde bei der Kollision schwer beschädigt. Rund um die Unfallstelle lagen zahlreiche Trümmerteile. Die alarmierten Einsatzleute mussten den Mast der Straßenlaterne durchtrennen, um diesen zu entfernen. Anschließend reinigten sie die Unfallstelle. Unklar ist bislang, ob der Fahrer verletzt worden ist.    

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