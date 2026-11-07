Auto riss bei Crash eine Straßenlaterne um

In frühen Samstagmorgenstunden gegen 5.30 Uhr war auf der L202, Rheinstraße, in Hard ein Pkw-Lenker in seinem Wagen unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Pkw von der Straße ab und krachte rechts gegen eine Straßenlaterne. Die Wucht des Aufpralls war derart heftig, dass der Mast umgerissen wurde.