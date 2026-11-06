Ländle-Turner gerüstet für den Kampf ums Finale

Aus den vielen Fragezeichen, die der 17-Jährige mitgebracht hatte, wurden schnell Rufzeichen. „Wenn es eine neue Wettkampfstätte ist, weiß man anfangs nie, wie die Bedingungen sind. Wo sind die Lichter? Wie sind die Geräte? Wie ist die Atmosphäre? Und wo sitzen die Zuschauer:innen, vor allem die, die einen anfeuern? Ich habe versucht, das alles einzusaugen und werde es jetzt für den Wettkampf verarbeiten. Aber insgesamt ist es richtig cool hier“, freut sich Wachter nun umso mehr auf seinen Einsatz bei den Olympischen Jugendspielen.