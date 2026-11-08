Wird ER nach Trump der nächste US-Präsident?

Es ist eine dieser Geschichten, die Amerika liebt: Ein junger Lehrer aus einfachen Verhältnissen dreht den konservativsten Bundesstaat der USA um. James Talarico, 37 Jahre alt, hat in Texas das geschafft, was seit 1988 keinem Demokraten mehr gelungen ist – er holte einen Senatssitz für seine Partei. Und das auch noch mit überwältigender Mehrheit.