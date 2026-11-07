Hard zieht neue Grenzen bei Bootsliegeplätzen

Bootskauf vereinfacht

Zudem gelten klare Bestimmungen für Abwesenheiten und Vertragsverstöße: Ein vorübergehender Verzicht auf den Platz ist bis zu drei Jahre lang möglich, während freie Zeiten verpflichtend über eine App oder beim Hafenmeister gemeldet werden müssen. Bei Verwahrlosung oder unerlaubter Weitergabe droht der Entzug des Platzes. Vereinfacht wurde hingegen der Bootskauf, der künftig nur noch einer Meldung statt einer Genehmigung bedarf. Aus Sicherheitsgründen bleibt das Schwimmen, Windsurfen und Stand-Up-Paddeln im Hafenbereich weiterhin strikt verboten.