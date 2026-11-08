Beliebte Adventkalender sind fast schon vergriffen

Besonders begehrt: 24 Türchen mit den verschiedensten Spielwaren. Von Pokémon bis Lego oder Zaubertricks. Es bleiben keine Wünsche offen. Vor allem Spielwaren-Kalender würden wie nichts weggehen, heißt es vonseiten von SPAR. Die Vielfalt wachse laufend, weiß man dort. „Die Produzenten lassen sich jedes Jahr etwas Neues einfallen.“