Gemischte Stimmung und ein „Leuchtturm“ in Kärnten

Wie bei vielen Kärntnerliedern schwingen in der derzeitigen Stimmung unserer Leserinnen und Leser Melancholie und Lebensfreude in fast gleichen Teilen mit. Es halten sich positive und negative Einschätzungen bei vielen Themen die Waage, nur in wenigen Bereichen hat sich in unserer großen Leserumfrage „Die Stimme Kärntens“ ein klares Bild herauskristallisiert.