Grüne fordern „klare Spielregeln“ für Datacenter

Weber verweist darauf, dass ein einzelnes Rechenzentrum dieser Größe fast so viel Strom verbrauche wie ein Drittel aller Haushalte, Betriebe und öffentlichen Einrichtungen im Land zusammen. Die Versorgungssicherheit dürfe durch ein derartiges Projekt nicht gefährdet werden. Zudem müsse sichergestellt werden, dass die Ziele der Vorarlberger Energieautonomie nicht unter Druck geraten. Hier sei insbesondere Landeshauptmann Markus Wallner gefragt: „Es liegt in der Verantwortung von Landeshauptmann Wallner, regulatorische Rahmenbedingungen zu schaffen, damit gewährleistet wird, dass der enorme Energiebedarf auch gedeckt werden kann und nicht auf Kosten der Bevölkerung und des Klimaschutzes geht.“