Eine Eskalation aus dem Nichts am Tresen

Ein 32-Jähriger trinkt gemütlich sein Bier, als der stark alkoholisierte Jüngere auftaucht. Er glaubt, den Gast zu kennen, und streckt ihm die Hand entgegen. Doch der Ältere verweigert den Handschlag. Er kenne den Mann nicht, erklärt er später. Was folgt, ist eine Eskalation aus gekränktem Stolz und reichlich Alkohol. Der 25-Jährige, mit mindestens 1,4 Promille unterwegs, schüttet seinem Gegenüber kurzerhand ein Getränk über den Kopf. Der revanchiert sich mit einer Ohrfeige. Und dann fliegen nicht nur die Fäuste, sondern auch Gläser und eine Glasflasche.