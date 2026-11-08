Voitsberg-Bomber Schubert schießt sich in Auslage

Es scheint, als ob die Liga derzeit egal ist. Fabian Schubert trifft in der Zweiten Liga so wie zuvor in der Regionalliga. Und obwohl es für den 32-Jährigen persönlich gut läuft, kriselt es sportlich beim Klub. Auch deshalb musste Coach Philipp Zulechner vor dem Derby gegen Kapfenberg gehen.
Seine Torquote ist beeindruckend. Seit Fabian Schubert im Juli 2025 das Voitsberg-Trikot angezogen hat, ist der Stürmer nicht aufzuhalten: In 43 Spielen traf der 32-Jährige 54 Mal für die Weststeirer. Torrekord in der Regionalliga – und auch heuer nach dem Aufstieg ist der ehemalige 1860-Legionär mit acht Toren Zweiter der Torschützenliste.
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