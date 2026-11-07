Gamon als Landessprecherin wiedergewählt

Die Neos seien hingegen jene Partei, die die unbequemen Fragen stelle. So trete man vehement für eine Spitalsreform mit zwei statt sieben Standorten im Land ein. Die NEOS zeichneten ein positives Bild in Sachen Gemeindefusionen. „Wir haben zu viele Kleingemeinden mit weniger als 1000 Einwohnern“, so die alte und neue Landessprecherin. Auch brauche es keine vier Bezirkshauptmannschaften in Vorarlberg. Man sehe bei der Regierungsbeteiligung auf Bundesebene, dass mit den NEOS neue Strukturen möglich seien, verwies sie auf die „Sozialhilfe neu“.