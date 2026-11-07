Rätselraten um Transfer von Überraschungsläuferin

Nur 1,49 Sekunden fehlten Lisa Redlinger auf Susanne Pumpers österreichischen Uralt-Rekord über die 5000 Meter auf der Bahn. Bei der Straßenlauf-WM in Dänemark holte die 23-Jährige sensationell Rang 14, nur bei der Stadion-EM in Birmingham ging sie mit Rang 17 gefühlt baden. Nun sorgt die Vorarlbergerin auch in der Off-Season für Schlagzeilen.