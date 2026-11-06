SPÖ tadelt Wallner für seine Kritik am Naturschutz

„Buhmann-Rolle“ abgelehnt

Auch Naturschutzanwältin Katharina Lins sieht Wallners Äußerungen durchaus kritisch. „Natürlich braucht es die neue Leitung. Mich ärgert es, dass man den Naturschützern jetzt die Buhmann-Rolle zuschiebt“, sagt sie. Stattdessen sollte genau getrennt werden, welche Argumente vom Naturschutz und welche von Gegnern des 400-Millionen-Euro-Projekts stammen würden.

Beim Projektbetreiber, den Illwerke-VKW, herrscht dagegen größtmögliche Ruhe. Dort haben sich die Verantwortlichen bereits darauf eingestellt, dass das Verfahren seine Zeit in Anspruch nehmen wird. Die nächsten Entscheidungen werden erst im kommenden Jahr getroffen. Bis dahin – und darüber hinaus – wird noch viel Strom durch die alte Herbertinger Leitung fließen.