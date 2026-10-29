Zwei Leichen nach Explosion in Regensburg geborgen

Die Ermittlerinnen und Ermittler gehen davon aus, dass sich noch eine zweite Person in den Trümmern befindet. Nach ihr wurde am Donnerstag weiter gesucht. Beim Wegräumen von Schutt mit einem Bagger fanden die Einsatzkräfte im Inneren des Gebäudes eine Leiche. Kurze Zeit später entdeckten sie eine zweite Leiche. Ob es sich bei den Toten um die zwei Vermissten handelt, ist bisher nicht klar. Die Identität müsse wahrscheinlich durch eine Obduktion geklärt werden, sagte ein Polizeisprecher.