Mädchen in Pool eingeklemmt: Ermittlungen laufen

Das Unglück ereignete sich am 29. Oktober: Ein achtjähriges Mädchen spielte gemeinsam mit weiteren Kids im Pool des Dornbirner „Four Points by Sheraton Hotel“, auch Panoramahaus genannt. Plötzlich geriet das Kind unter eine der Unterwasserliegen und wurde dort von den Stangen eingeklemmt. Es konnte sich nicht mehr selbstständig befreien und verlor das Bewusstsein. Der Vater des Kindes schritt ein. Schließlich gelang es ihm gemeinsam mit anderen Erwachsenen, das Kind aus dem Wasser zu retten.