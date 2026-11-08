„Langsam können wir 2008 nicht mehr hören“

Rapid führt nach zwölf Spieltagen die Bundesliga an, liefert sehenswerten Offensivfußball und stürmt von Sieg zu Sieg. 19 Jahre nach dem letzten Meisterstück träumt Hütteldorf einmal mehr von der „Mission 33“, dem 33. Meistertitel – auch die Helden von damals drücken dabei die Daumen.
Das Jahr 2008. Barack Obama gewann seine erste Präsidentschaftswahl in den USA, Spanien krönte sich in Wien zum Fußball-Europameister, die globale Finanzkrise fand mit dem Untergang der Investmentbank Lehman Brothers ihren dramatischen Höhepunkt – und Rapid wurde zum letzten Mal Österreichischer Meister.
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