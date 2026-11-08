Nach Mord brachen Täter bei Eltern des Opfers ein

Klar scheint jedoch: Es müssen dort Szenen wie aus einem Horror-Thriller stattgefunden haben; die Angst, die Qualen der 28-jährigen Niederösterreicherin unfassbar groß gewesen sein. Bevor sie mit drei Kopfschüssen umgebracht wurde. In ihrem liebevoll eingerichteten Zuhause, in dem sie sich doch immer extrem sicher und geborgen gefühlt hatte.