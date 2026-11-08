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VSV-Boss spricht:

„Diese Gerüchte sind der größte Blödsinn jemals“

Eishockey
08.11.2026 05:29
Oliver Bergauer betont: „Wir sind voll auf Schiene!“
Oliver Bergauer betont: „Wir sind voll auf Schiene!“(Bild: Bernd Stefan)
Porträt von Albert Kurka
Von Albert Kurka

Sperrt der VSV nach dem Derby am Mittwoch zu? Geschäftsführer Bergauer dementiert die Gerüchte, die in der letzten Woche in Villach aufgekommen sind. Am Montag gibt‘s Gespräche mit dem Finanzamt und dem Team.

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Das Kärntner Eishockey-Derby am Mittwoch wirft seine Schatten voraus – zumindest aus VSV-Sicht. Denn im Laufe dieser Woche hat es in Villach vermehrt Gerüchte gegeben, dass der Profibetrieb der Adler aufgrund der angespannten Lage nach dem Derby zugesperrt wird.

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