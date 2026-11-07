Bitter! Schwärzler rutscht aus den Top-8 hinaus

Im Nachhinein wird Joel Schwärzler seine bittere und eigentlich unnötige 5:7, 6:3, 6:7 (2)-Auftaktpleite zu Wochenbeginn beim ATP Challenger in Taipeh gegen Jan Kumstat (Tch) wohl noch mehr weh tun, als sie es ohnehin schon tat – denn sie könnte Auswirkungen haben.
Denn nachdem der 19-jährige Tscheche bereits im Sommer drei Challenger-Turniere in Serie gewinnen konnte, kämpfte er sich nun auch in Taipeh ins Finale, wo er auf den Qualifikant Yosuke Watanuki trifft. Mit diesem Erfolgslauf zog Kumstat auch im Qualirennen um einen Startplatz bei den ATP Next Gen Finals im Dezember in Italien am 20-jährigen Harder vorbei und verdrängte ihn auf Rang neun.
Damit wäre Schwärzler aktuell „nur“ als Ersatzmann in der Reggio Calabria dabei. Umso wichtiger ist es, dass Joel in der neuen Woche beim Challenger in Matsuyama (Jp) ordentlich anschreibt.
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