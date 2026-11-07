Bitter! Schwärzler rutscht aus den Top-8 hinaus

Denn nachdem der 19-jährige Tscheche bereits im Sommer drei Challenger-Turniere in Serie gewinnen konnte, kämpfte er sich nun auch in Taipeh ins Finale, wo er auf den Qualifikant Yosuke Watanuki trifft. Mit diesem Erfolgslauf zog Kumstat auch im Qualirennen um einen Startplatz bei den ATP Next Gen Finals im Dezember in Italien am 20-jährigen Harder vorbei und verdrängte ihn auf Rang neun.