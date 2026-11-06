Sprungbrett in die Arbeitswelt statt Hängematte

Kein Abcashen mehr für Großfamilien

Gleichzeitig schiebt die Reform auch extrem hohen Auszahlungen an Großfamilien einen Riegel vor. Mit Obergrenzen ab dem vierten Kind wird verhindert, dass das Kassieren von Sozialleistungen attraktiver ist als ein regelmäßiges Arbeitseinkommen. Trotzdem bleibt dem Land Vorarlberg genug Spielraum, um die hierzulande immens hohen Wohnkosten zu berücksichtigen.

Niedrige Erwerbsquote bei zugewanderten Frauen

Fabienne Lackner fordert, die eingesparten Gelder in die Elementarpädagogik zu investieren. „Es wäre möglich, dass wir 50 Elementarpädagoginnen zusätzlich in Vorarlberg beschäftigen könnten.“ Dieser Ausbau ist aus Sicht der Neos auch nötig, um ein ungenutztes Potenzial am Arbeitsmarkt zu erschließen und Frauen aus Syrien, Afghanistan oder dem Irak dort zu integrieren. Während bei den Männern aus dieser Gruppe immerhin 65 Prozent arbeiten gehen, liegt die Erwerbsquote bei den Frauen derzeit bei mageren 29 Prozent. Um das zu ändern, müssen Eltern in der Sozialhilfe künftig schon ab dem zweiten Geburtstag ihres Kindes dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen – ein Jahr früher als bisher. „Die beste Absicherung gegen Kinderarmut ist, wenn beide Elternteile arbeiten können und den Sprung in Beschäftigung schaffen“, betont Gasser, der mit den ausverhandelten Punkten auf Bundesebene ganz zufrieden ist.