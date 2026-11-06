Mit Schneeräumungssystem zum Business-Erfolg

Tonnenschwere Dachlawine

Bekommen hat sie ihn für das von ihr entwickelte Schneeräumungssystem für Dächer und Photovoltaikanlagen. Kapeller führte die Innovation von der Skizze über Konstruktion, Prototypenbau und Praxistests bis zur Serienreife eigenständig durch. Wie kam sie auf diese Idee? „Ich war auf Besuch bei meinem Großvater in Vorarlberg, als wir bemerkten, wie sich auf seinem Dach gefährliche Schneemengen angesammelt hatten. Sekunden später löste sich eine tonnenschwere Dachlawine gerade so, dass niemand verletzt wurde. Der Moment machte klar, dass Schnee zwar etwas Wunderbares ist, jedoch unberechenbar, und dass es hier eine Lösung braucht, die für mehr Sicherheit sorgt. Diese Lösung wollte ich finden,“ zitiert sie die WKO auf ihrer Website.