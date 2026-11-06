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Mit Schneeräumungssystem zum Business-Erfolg

Vorarlberg
06.11.2026 14:40
Sara Kapeller (4. von links) erhielt am Donnerstag ihre Auszeichnung.
Sara Kapeller (4. von links) erhielt am Donnerstag ihre Auszeichnung.(Bild: Wirtschaftskammer Vorarlberg / Nadine Studeny)
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Von Vorarlberg-Krone

Die Vorarlbergerin Sara Kapeller wurde für ihr Schneeräumungsmanagement „Twistor“ mit dem „Woman in Business Award“ der Wirtschaftskammer Österreich ausgezeichnet. Alles begann mit einer Dachlawine vom Haus ihres Großvaters. 

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547 Einreichungen aus ganz Österreich, 22 Nominierte, sechs Gewinnerinnen – und eine davon ist die Vorarlbergerin Sara Kapeller: Mit dem „Woman in Business Award 2026“ haben die Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) und Frau in der Wirtschaft (FiW) am Donnerstag erfolgreiche Unternehmerinnen vor den Vorhang geholt. Die Auszeichnung würdigt Frauen, die mit Innovationskraft, unternehmerischem Mut und außergewöhnlichem Engagement die heimische Wirtschaft prägen.

„Diese Auszeichnung ist eine große Wertschätzung – nicht nur für mich persönlich, sondern auch für die Innovationskraft und den Mut von uns Unternehmerinnen. Österreich und insbesondere Vorarlberg sind innovative und zukunftsorientierte Wirtschaftsstandorte. Umso mehr macht es mich stolz, mich durch die Auszeichnung nun selbst zu den Innovatorinnen zählen zu dürfen“, sagte Kapeller zu dem Preis. 

Tonnenschwere Dachlawine
Bekommen hat sie ihn für das von ihr entwickelte Schneeräumungssystem für Dächer und Photovoltaikanlagen. Kapeller führte die Innovation von der Skizze über Konstruktion, Prototypenbau und Praxistests bis zur Serienreife eigenständig durch. Wie kam sie auf diese Idee?  „Ich war auf Besuch bei meinem Großvater in Vorarlberg, als wir bemerkten, wie sich auf seinem Dach gefährliche Schneemengen angesammelt hatten. Sekunden später löste sich eine tonnenschwere Dachlawine gerade so, dass niemand verletzt wurde. Der Moment machte klar, dass Schnee zwar etwas Wunderbares ist, jedoch unberechenbar, und dass es hier eine Lösung braucht, die für mehr Sicherheit sorgt. Diese Lösung wollte ich finden,“ zitiert sie die WKO auf ihrer Website.

„Habt Mut!“
Und die Lösung wurde gefunden. Im Jahr 2025 gründete sie ihr Unternehmen „Twistor“ mit Sitz in Bludenz. Heute entwickelt Kapellers Firma automatisierte Schneeräumungssysteme, die Schnee zuverlässig von Dächern entfernt. Für andere Unternehmerinnen hat sie einen Rat: „Glaubt an euch, vertraut euren Ideen und geht euren eigenen Weg. Habt den Mut, Neues zu wagen und eure Visionen umzusetzen.“

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