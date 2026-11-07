ÖSV-Abfahrerin steht vor Comeback auf Kultpiste

Während sich die ÖSV-Trainingsgruppe um Conny Hütter und Ariane Rädler aktuell in Sulden am Ortler (It) auf die neue Saison vorbereiten, reisten Emily Schöpf und Co. gestern zum Training ins Zillertal an. Dort stehen drei bis vier Riesentorlauftage an, ehe es dann nach einer kurzen Verschnaufpause am 18. November zur Speedvorbereitung ins kanadische Nakiska geht. Noch ist die Truppe von Trainer Christoph Plöchl überschaubar groß – neben Schöpf sind „nur“ die Kärntnerin Carmen Spielberger und die Salzburgerin Lisa Grill mit von der Partie.