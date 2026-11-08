Unternehmer-Circle half schon über 300 Betrieben

Mit Know-how, Kontakten, Aufträgen und sogar finanziellen Beteiligungen hilft der Unternehmer-Circle angeschlagenen Kleinbetrieben zurück auf die Erfolgsspur. Seit zehn Jahren unterstützt der Verband Firmen in der Krise – und hat bereits mehr als 300 Betriebe begleitet. Krone+ verrrät der Firmenchef, wie das geht.