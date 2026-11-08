Unternehmer-Circle half schon über 300 Betrieben

Mit Know-how, Kontakten, Aufträgen und sogar finanziellen Beteiligungen hilft der Unternehmer-Circle angeschlagenen Kleinbetrieben zurück auf die Erfolgsspur. Seit zehn Jahren unterstützt der Verband Firmen in der Krise – und hat bereits mehr als 300 Betriebe begleitet. Krone+ verrrät der Firmenchef, wie das geht.
Eigentlich hat Alexander Flechl (56) vor zehn Jahren den Unternehmer Circle Verband aus einer Krise heraus gegründet. Sein Kachelofenunternehmen geriet in Schwierigkeiten, nachdem drei wichtige Kunden insolvent geworden waren. „Ich wollte diese Erfahrung dann weitergeben“, so der Verbands-Präsident.
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