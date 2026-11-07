Bloß kein Beinbruch für die Lustenauer Austria

Zu zahme Lustenauer

Egal, wie aggressiv die Grazer heute auftreten, einschüchtern darf und will sich die Austria auf keinen Fall lassen. Denn zu viel steht auf dem Spiel. „Wir werden uns gegen den GAK zu wehren wissen und richtig in die Zweikämpfe gehen. Es gilt von Anfang an dagegenzuhalten und auch einmal eklige Fouls zu machen“, gibt Trainer Markus Mader das Kommando vor. „Was beim GAK etwas zu viel ist, ist es bei uns zu wenig“, verweist der Lustenau-Coach etwa auf das fehlende Zweikampfverhalten bei der 1:5-Niederlage in Salzburg. „Die Spieler wissen das auch.“ Auch Torhüter Dominik Schierl macht sich keine Sorgen über die Aggressivität des Gegners. „Mit mir macht das gar nichts. Ich gehe in das Spiel rein wie immer.“