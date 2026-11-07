Austria Lustenau gegen den GAK – ab 17 Uhr LIVE

Der Aufsteiger und die Grazer gehen nicht unbedingt mit Selbstvertrauen gesegnet ins direkte Duell. Abgesehen von der Cup-Überraschung gegen Sturm hat Lustenau zuletzt schwere Niederlagen einstecken müssen. Dem 1:5 in Salzburg ging ein 1:5 bei Rapid und ein 0:4 gegen den LASK voraus, auch beim 3:4 in Hartberg kassierten die Vorarlberger zumindest vier Gegentore. Der GAK ist hingegen seit fünf Runden sieglos, zuletzt setzte es ein 0:4 gegen Hartberg. „Das wird ein sehr, sehr intensives Spiel. Beide Mannschaften haben zuletzt in der Meisterschaft sehr hohe Niederlagen einstecken müssen. Das heißt, sowohl der GAK als auch wir müssen einfach schauen, dass wir über den Kampf in unser Spiel finden“, skizzierte Lustenau-Coach Markus Mader die Ausgangslage. Er forderte „viel Mentalität, viel Leidenschaft“ von seinem Team ein – und erwartete dies auch vom Gegner. „Darum wird es sicher ein sehr, sehr kampfbetontes Spiel.“