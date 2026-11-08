Beamtin Michelle jagt Schlepper an EU-Außengrenze

67 heimische Polizisten sind aktuell für die EU-Grenzschutzagentur im Einsatz. Die „Krone“ sprach mit Inspektorin Michelle P. über ihre Arbeit in Italien und die Zusammenarbeit mit Beamten aus anderen Staaten.
Süditalien, vor wenigen Monaten: Während Tausende Migranten versuchen, Europa zu erreichen, ist eine österreichische Polizistin den Machenschaften internationaler Schleppernetzwerke auf der Spur. Kontrollinspektorin Michelle P. befragt aufgegriffene Migranten, versucht herauszufinden, welche Routen die Schlepper nutzen und wie sie ihre Methoden verändern: „Besonders interessant und zugleich herausfordernd war es, durch sensible und gezielte Nachfragen nützliche Informationen über die Vorgehensweisen der Schleppernetzwerke zu gewinnen“, schildert die Beamtin ihren bisher spannendsten Frontex-Einsatz.
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