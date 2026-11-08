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„Sensibe und streng“

Beamtin Michelle jagt Schlepper an EU-Außengrenze

Österreich
08.11.2026 05:00
Michelle P. (li.) steht bereits seit 2021 im Dienst für Frontex. Die Zusammenarbeit mit Beamten ...
Michelle P. (li.) steht bereits seit 2021 im Dienst für Frontex. Die Zusammenarbeit mit Beamten aus anderen EU-Staaten bietet spannende Erlebnisse.(Bild: Krone KREATIV/BMI, APA/Soeren Stache)
Porträt von Josef Poyer
Von Josef Poyer

67 heimische Polizisten sind aktuell für die EU-Grenzschutzagentur im Einsatz. Die „Krone“ sprach mit Inspektorin Michelle P. über ihre Arbeit in Italien und die Zusammenarbeit mit Beamten aus anderen Staaten. 

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Süditalien, vor wenigen Monaten: Während Tausende Migranten versuchen, Europa zu erreichen, ist eine österreichische Polizistin den Machenschaften internationaler Schleppernetzwerke auf der Spur. Kontrollinspektorin Michelle P. befragt aufgegriffene Migranten, versucht herauszufinden, welche Routen die Schlepper nutzen und wie sie ihre Methoden verändern: „Besonders interessant und zugleich herausfordernd war es, durch sensible und gezielte Nachfragen nützliche Informationen über die Vorgehensweisen der Schleppernetzwerke zu gewinnen“, schildert die Beamtin ihren bisher spannendsten Frontex-Einsatz.

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