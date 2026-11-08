Rapid und Austria eint Jagd nach der „Mission 33“

Seit 2008 gibt es bei der grün-weißen Konkurrenz in Hütteldorf kein anderes Thema. Jetzt hat sie auch die Austria: ihre eigene Mission 33. Allerdings bäckt Violett kleinere, quasi Abstiegskampf- statt Meisterbrötchen. Während Rapid mit aktuell 33 – derzeit scheinbar eine Trendzahl – Punkten auf dem Weg zum Teller ist, wäre am Verteilerkreis genau diese numerische Ausbeute wohl die magische Hürde, um doch noch in die Top-6 zu kommen.