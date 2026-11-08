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Veilchen unter Druck

Rapid und Austria eint Jagd nach der „Mission 33“

Bundesliga
08.11.2026 06:44
Kapitän Fischer & Co. hinken weit hinter den Erwartungen her, brauchen dringend Punkte.
Kapitän Fischer & Co. hinken weit hinter den Erwartungen her, brauchen dringend Punkte.(Bild: APA/MAX SLOVENCIK)
Porträt von Dorian Seistock
Von Dorian Seistock

Die „Mission 33“! Die kennt man eigentlich nur aus Hütteldorf – seit 2008 laufen die Grün-Weißen dem 33. Meistertitel der Vereinsgeschichte hinterher. Plötzlich ist die Mission 33 aber auch beim sportlichen Erzrivalen aus Favoriten, der heute bei der WSG Tirol gastiert, ein heißes Thema ... 

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Seit 2008 gibt es bei der grün-weißen Konkurrenz in Hütteldorf kein anderes Thema. Jetzt hat sie auch die Austria: ihre eigene Mission 33. Allerdings bäckt Violett kleinere, quasi Abstiegskampf- statt Meisterbrötchen. Während Rapid mit aktuell 33 – derzeit scheinbar eine Trendzahl – Punkten auf dem Weg zum Teller ist, wäre am Verteilerkreis genau diese numerische Ausbeute wohl die magische Hürde, um doch noch in die Top-6 zu kommen.

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