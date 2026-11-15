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Forscher auf der Suche

„Perfekte“ Brust: Das macht Frauen wirklich schön

Leben
15.11.2026 18:20
Unterschiedliche Größen, Formen, Volumina: Seit Jahrzehnten suchen Wissenschafter nach der einen ...
Unterschiedliche Größen, Formen, Volumina: Seit Jahrzehnten suchen Wissenschafter nach der einen universellen Formel für die ideale weibliche Oberweite.(Bild: Rawpixel Ltd.)
Porträt von Silvia Schober
Von Silvia Schober

Was ist das Maß aller Dinge, wenn es um die weibliche Oberweite geht? Wie hat die „perfekte“ Brust auszusehen? Seit Jahrzehnten ist man auf der Suche nach dem einen großen Schönheitsideal. Und nun haben Forscher herausgefunden, was Frauen wirklich attraktiv macht.

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Jahrzehntelang versuchen Ärzte und Wissenschaftler schon, die „perfekte“ Brust in Zahlen zu fassen. So galt einmal ein exakt definierter Abstand zwischen Halsgrube und Brustwarze als Ideal, ein anderes Mal bestimmte mathematische Proportionen. Doch so einfach ist es nicht.

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