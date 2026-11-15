Estland schließt seine Grenzen zu Russland

„Dies war ein weiterer Versuch Russlands, in Estland einen Sabotageakt auszuführen“, wurde Sicherheitsdienstchef Margo Palloson von estnischen Medien zitiert. Die Angreifer hätten versucht, durch ein eingeschlagenes Fenster brennbare Flüssigkeit in das Gebäude zu schütten, dies zu entzünden und dadurch eine Explosion auszulösen. „Nach unserer Einschätzung wäre dem Unternehmen erheblicher Schaden entstanden, wäre der Angriff so verlaufen, wie es die Angreifer geplant hatten.“ Die Regierung habe angeordnet, ab dem 1. Dezember alle estnisch-russischen Grenzübergänge schließen, erklärte Außenminister Margus Tsahkna auf der Plattform X.