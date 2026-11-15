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Nach Anschlagsversuch

Estland schließt seine Grenzen zu Russland

Außenpolitik
15.11.2026 18:07
Laut der Regierung in Tallinn gibt es „eindeutige Beweise“ dafür, dass der russische ...
Laut der Regierung in Tallinn gibt es „eindeutige Beweise“ dafür, dass der russische Militärgeheimdienst hinter dem Angriff steht.(Bild: AFP/Marko Mumm)
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Von krone.at

Nach einem versuchten Anschlag auf das Gebäude des Drohnenherstellers Threod Systems schließt Estland nun seine Grenzen zu Russland. Die Regierung in Tallinn spricht von „eindeutigen Beweisen dafür, dass der russische Militärgeheimdienst GRU“ hinter dem Angriff steht.

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„Dies war ein weiterer Versuch Russlands, in Estland einen Sabotageakt auszuführen“, wurde Sicherheitsdienstchef Margo Palloson von estnischen Medien zitiert. Die Angreifer hätten versucht, durch ein eingeschlagenes Fenster brennbare Flüssigkeit in das Gebäude zu schütten, dies zu entzünden und dadurch eine Explosion auszulösen. „Nach unserer Einschätzung wäre dem Unternehmen erheblicher Schaden entstanden, wäre der Angriff so verlaufen, wie es die Angreifer geplant hatten.“ Die Regierung habe angeordnet, ab dem 1. Dezember alle estnisch-russischen Grenzübergänge schließen, erklärte Außenminister Margus Tsahkna auf der Plattform X.

Russland müsse erkennen, dass feindliche Handlungen gegen Estland „Konsequenzen nach sich ziehen“. Finnland, Lettland und Litauen seien über die Entscheidung Estlands informiert worden, hieß es weiter. Acht Tatverdächtige wurden nach dem Anschlagsversuch verhaftet.

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„Eine Schließung der Grenze wird die Bedrohung für die estnische Bevölkerung verringern und ein klares Signal senden, dass Angriffe auf die estnische Verteidigungsindustrie und deren Kapazitäten inakzeptabel sind“, betonte Regierungschef Kristen Michal.

Im August war ein Brandanschlag auf den Rüstungshersteller Milrem Robotics in Estland nach Erkenntnissen der Regierung in Tallinn in russischem Auftrag verübt worden. Das Unternehmen entwickelt unbemannte Militärsysteme, die seit 2022 auch in der Ukraine eingesetzt werden.

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