Estland schließt seine Grenzen zu Russland

Nach einem versuchten Anschlag auf das Gebäude des Drohnenherstellers Threod Systems schließt Estland nun seine Grenzen zu Russland. Die Regierung in Tallinn spricht von „eindeutigen Beweisen dafür, dass der russische Militärgeheimdienst GRU“ hinter dem Angriff steht.
„Dies war ein weiterer Versuch Russlands, in Estland einen Sabotageakt auszuführen“, wurde Sicherheitsdienstchef Margo Palloson von estnischen Medien zitiert. Die Angreifer hätten versucht, durch ein eingeschlagenes Fenster brennbare Flüssigkeit in das Gebäude zu schütten, dies zu entzünden und dadurch eine Explosion auszulösen. „Nach unserer Einschätzung wäre dem Unternehmen erheblicher Schaden entstanden, wäre der Angriff so verlaufen, wie es die Angreifer geplant hatten.“ Die Regierung habe angeordnet, ab dem 1. Dezember alle estnisch-russischen Grenzübergänge schließen, erklärte Außenminister Margus Tsahkna auf der Plattform X.
Russland müsse erkennen, dass feindliche Handlungen gegen Estland „Konsequenzen nach sich ziehen“. Finnland, Lettland und Litauen seien über die Entscheidung Estlands informiert worden, hieß es weiter. Acht Tatverdächtige wurden nach dem Anschlagsversuch verhaftet.
„Schließung wird Bedrohung für Bevölkerung verringern“
„Eine Schließung der Grenze wird die Bedrohung für die estnische Bevölkerung verringern und ein klares Signal senden, dass Angriffe auf die estnische Verteidigungsindustrie und deren Kapazitäten inakzeptabel sind“, betonte Regierungschef Kristen Michal.
Im August war ein Brandanschlag auf den Rüstungshersteller Milrem Robotics in Estland nach Erkenntnissen der Regierung in Tallinn in russischem Auftrag verübt worden. Das Unternehmen entwickelt unbemannte Militärsysteme, die seit 2022 auch in der Ukraine eingesetzt werden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.