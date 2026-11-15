„Mascherl wurde Opfer seines eigenen Erfolgs“

Darum gibt es dieses Jahr kein Mascherl

„Wir hätten die Masche auch gerne draußen gehabt, aber es war einfach nicht machbar“, erklärt Rainer Trefelik, der Geschäftsführer des Hauses. „Die Stadt sagte uns, wir müssten einen privaten Ordnerdienst stellen, auch am Sonntag – da hat unser Geschäft gar nicht offen.“ Außerdem sei verlangt worden, das Licht des Mascherls je nach Verkehrsaufkommen an der Kreuzung zum Geschäft jederzeit dimmen zu können oder ganz auszuschalten. „Dann hätte ich sieben Tage die Woche lang beim Ein- und Ausschalter stehen müssen. Das war irgendwann nicht mehr handelbar“, sagt er.