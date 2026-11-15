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„Mascherl wurde Opfer seines eigenen Erfolgs“

Wien
15.11.2026 17:00
Porträt von Katia Wagner
Von Katia Wagner

Wer durch Wiens Innenstadt flaniert, wird sich vielleicht schon gewundert haben: Das rote Mascherl fehlt. Sein Miterfinder, Rainer Trefelik, erklärt im krone.tv-Format „Normal reden mit Katia Wagner“, warum. „Das Mascherl wurde Opfer seines eigenen Erfolgs.“

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Vor dem Schaufenster des Luxus-Modegeschäfts „Popp und Kretschmer“ stehen enttäuschte Touristen mit gezücktem Handy. Sie hatten sich auf ein Foto mit dem ikonischen Mascherl gefreut. Stattdessen blitzt nur vom Geschäftsinneren ein rotes Licht hervor. Das Mascherl muss dieses Jahr aufgrund von Behördenauflagen drinnen bleiben.

Das Mascherl bleibt dieses Jahr aufgrund von Behördenauflagen drinnen.
Das Mascherl bleibt dieses Jahr aufgrund von Behördenauflagen drinnen.(Bild: Imre Antal)

Darum gibt es dieses Jahr kein Mascherl 
„Wir hätten die Masche auch gerne draußen gehabt, aber es war einfach nicht machbar“, erklärt Rainer Trefelik, der Geschäftsführer des Hauses. „Die Stadt sagte uns, wir müssten einen privaten Ordnerdienst stellen, auch am Sonntag – da hat unser Geschäft gar nicht offen.“ Außerdem sei verlangt worden, das Licht des Mascherls je nach Verkehrsaufkommen an der Kreuzung zum Geschäft jederzeit dimmen zu können oder ganz auszuschalten. „Dann hätte ich sieben Tage die Woche lang beim Ein- und Ausschalter stehen müssen. Das war irgendwann nicht mehr handelbar“, sagt er.

Rainer Trefelik würde bei „handelbaren“ Auflagen das Mascherl wieder aufhängen.
Rainer Trefelik würde bei „handelbaren“ Auflagen das Mascherl wieder aufhängen.(Bild: Imre Antal)

„Wien ist anders“
Trefelik reüssiert: „Früher stand einmal an der Autobahneinfahrt ,Wien ist anders‘. In diesem Fall stimmt das und in diesem Fall ist das nicht so etwas Gutes.“ Das macht den Unternehmer nachdenklich, immerhin müsse man für einen guten Wirtschaftsstandort auch „Innovationen zulassen“. Bei einem Spaziergang durch die Innenstadt fallen leere Geschäftsflächen auf. „Rosig läuft es sicher nicht. Die letzten sechs Jahre waren nicht einfach für den Handel.“

Mascherl erzeugt Zwist zwischen Wien und Niederösterreich
Das Mascherl ist auch für einen handfesten Zwist zwischen Wien und Niederösterreich verantwortlich. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) bietet an, „ein schönes Platzerl“ für‘s Mascherl zu finden. Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) kontert: Es gehe um Sicherheit. Ludwig orte einen Marketing-Gag. 

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Gehaltsforderung der Arbeitnehmer „nicht drin“
Der „Mann des Mascherls“ engagiert sich als Obmann für den Bereich Handel auch für die Wirtschaftskammer. Da laufen gerade Kollektivvertragshandlungen. Bei der aktuellen wirtschaftlichen Lage sei eine „Forderung von 3,9 Prozent Personalkostensteigerung“ nicht drin. In den letzten drei Jahren seien im Handel aufgrund von Herausforderungen wie steigender Kosten und dem Boom der Online-Riesen bereits 19.000 Jobs verloren gegangen. „Das müssen wir in der Sozialpartnerschaft gemeinsam bewältigen.“

Der Herr über‘s Mascherl, Rainer Trefelik, macht mit Show-Host Katia Wagner ein Selfie.
Der Herr über‘s Mascherl, Rainer Trefelik, macht mit Show-Host Katia Wagner ein Selfie.(Bild: Imre Antal)

Kommt Mascherl doch woanders?
Dass das Vertrauen in die Kammer durch die vielen Skandale stark angeschlagen ist, versteht Trefelik. „Das kann man nicht schönreden.“ Umso mehr ginge es nun darum, „Leistung zu bringen“. Mittlerweile hat sich das Gespräch an den Würstelstand verlagert. Chef Josef Bitzinger schaut persönlich vorbei. „Wir Unternehmer halten zusammen“, sagt er. Bei einem gemeinsamen Käsekrainer kündigt Bitzinger an, dieses Jahr eine Mascherl-Alternative am bekanntesten Würstelstand der Stadt anbringen zu wollen.

Die ganze Sendung „Normal reden mit Katia Wagner“ sehen Sie um 22.15 Uhr auf krone.tv und im Video oben!

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