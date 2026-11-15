Keine Einladung! Auch Kate gibt Sussexes Korb

Ein Foto wie dieses mit Prinz William und Prinzessin Kate sowie Prinz Harry und Herzogin Meghan wird es heuer nicht geben. Denn auch die Pirnzessin von Wales gab den Sussexes jetzt einen Korb und verschickt an sie keine Einladung zu ihrem Weihnachtskonzert in der Westminster Abbey. (Bild: AFP/PAUL GROVER)