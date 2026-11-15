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Für Weihnachtskonzert

Keine Einladung! Auch Kate gibt Sussexes Korb

Royals
15.11.2026 17:14
Ein Foto wie dieses mit Prinz William und Prinzessin Kate sowie Prinz Harry und Herzogin Meghan ...
Ein Foto wie dieses mit Prinz William und Prinzessin Kate sowie Prinz Harry und Herzogin Meghan wird es heuer nicht geben. Denn auch die Pirnzessin von Wales gab den Sussexes jetzt einen Korb und verschickt an sie keine Einladung zu ihrem Weihnachtskonzert in der Westminster Abbey.(Bild: AFP/PAUL GROVER)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

1600 handverlesene Gäste werden gemeinsam mit Prinzessin Kate im Dezember ihr Weihnachtskonzert in der Westminster Abbey feiern. Zwei Personen stehen aber nicht auf der Gästeliste: Prinz Harry und Herzogin Meghan! 

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Erst am Samstag plauderte eine Quelle gegenüber der „Daily Mail“ aus, dass König Charles seinem jüngeren Sohn Harry und dessen Familie gleich eine doppelte Abfuhr erteilt habe: Die Sussexes waren nämlich weder zur privaten Geburtstagsfeier des Monarchen in Clarence House eingeladen, noch werden sie mit der Royal Family auf Sandringham Weihnachten feiern.

„Nicht eingeladen“
Doch das ist nicht die einzige familiäre Klatsche, die Harry und Meghan nach ihrer Rückkehr von den USA nach Großbritannien erleiden müssen. Denn wenn Prinzessin Kate zu ihrem traditionellen Weihnachtskonzert in der Westminster Abbey lädt, müssen sie zu Hause bleiben.

Die Weihnachtszeit ist da – nur die Royals feiern lieber ohne Prinz Harry und Herzogin Meghan.
Die Weihnachtszeit ist da – nur die Royals feiern lieber ohne Prinz Harry und Herzogin Meghan.(Bild: AP/Geert Vanden Wijngaert)

„Sie sind nicht eingeladen“, weiß Charlotte Griffiths, Royal-Expertin der „Daily Mail“. Und das, obwohl „jeder Royal, von dem man jemals gehört hat, eingeladen ist“. Doch für die Sussexes und ihre Kinder Archie und Lilibet gibt es keinen Platz auf der Gästeliste.

William will sich nicht versöhnen
Der Grund für Kates Entscheidung liege auf der Hand, fuhr die Royal-Expertin fort. „Obwohl viele Leute dachten, dass Harrys und Meghans Rückkehr nach Großbritannien ein Zeichen für eine Annäherung zur Royal Family ist, ist das überhaupt nicht eingetroffen. Vor allem mit Prinz William, der kein Interesse daran hat, sich mit Prinz Harry zu versöhnen.“

Auch mit König Charles sei es zu keiner Annäherung gekommen. Seit der Rückkehr in die alte Heimat hätten sich Vater und Sohn noch kein einziges Mal getroffen, weiß die Royal-Expertin.

Sussexes sollen Kate nicht Show stehlen
Sie verriet außerdem, dass wohl auch der britische Monarch nicht zu Kates Weihnachtskonzert kommen werde – allerdings aus einem guten Grund. Charles trete lieber einen Schritt zurück „und lässt Kate ihren Moment haben“, so Griffiths.

Prinzessin Kates Weihnachtskonzert ist ein royales Highlight in der Vorweihnachtszeit. Harry und ...
Prinzessin Kates Weihnachtskonzert ist ein royales Highlight in der Vorweihnachtszeit. Harry und Meghan sollen der Prinzessin von Wales in diesem Moment nicht die Show stehlen.(Bild: AP/Aaron Chown)

„Und ich glaube, in derselben Weise will niemand, dass die Harry-und-Meghan-Show Catherine die Show stiehlt“, fügte sie hinzu. Denn für Kate und ihre Familie sei dieses Weihnachtskonzert eine echte Herzensangelegenheit.

„Together at Christmas“ am 11. Dezember
Am Samstag gab der Kensington-Palast bekannt, dass Kates „Together at Christmas“ dieses Jahr am 11. Dezember stattfinden wird. Das Weihnachtskonzert, das die Prinzessin von Wales bereits zum sechsten Mal austrägt, wird heuer „die Bedeutung von Liebe, Freundlichkeit und gegenseitige Fürsorge“ in den Fokus rücken. 

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Am Ende bleibt Harry und Meghan aber, wie vielen anderen, die keine Einladung bekommen werden, eins: die TV-Übertragung von Kates Weihnachtskonzert am Heiligen Abend. Ob die Sussexes da aber wirklich einschalten werden, bleibt stark zu bezweifeln ...

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