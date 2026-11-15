Keine Einladung! Auch Kate gibt Sussexes Korb

1600 handverlesene Gäste werden gemeinsam mit Prinzessin Kate im Dezember ihr Weihnachtskonzert in der Westminster Abbey feiern. Zwei Personen stehen aber nicht auf der Gästeliste: Prinz Harry und Herzogin Meghan!
Erst am Samstag plauderte eine Quelle gegenüber der „Daily Mail“ aus, dass König Charles seinem jüngeren Sohn Harry und dessen Familie gleich eine doppelte Abfuhr erteilt habe: Die Sussexes waren nämlich weder zur privaten Geburtstagsfeier des Monarchen in Clarence House eingeladen, noch werden sie mit der Royal Family auf Sandringham Weihnachten feiern.
„Nicht eingeladen“
Doch das ist nicht die einzige familiäre Klatsche, die Harry und Meghan nach ihrer Rückkehr von den USA nach Großbritannien erleiden müssen. Denn wenn Prinzessin Kate zu ihrem traditionellen Weihnachtskonzert in der Westminster Abbey lädt, müssen sie zu Hause bleiben.
„Sie sind nicht eingeladen“, weiß Charlotte Griffiths, Royal-Expertin der „Daily Mail“. Und das, obwohl „jeder Royal, von dem man jemals gehört hat, eingeladen ist“. Doch für die Sussexes und ihre Kinder Archie und Lilibet gibt es keinen Platz auf der Gästeliste.
William will sich nicht versöhnen
Der Grund für Kates Entscheidung liege auf der Hand, fuhr die Royal-Expertin fort. „Obwohl viele Leute dachten, dass Harrys und Meghans Rückkehr nach Großbritannien ein Zeichen für eine Annäherung zur Royal Family ist, ist das überhaupt nicht eingetroffen. Vor allem mit Prinz William, der kein Interesse daran hat, sich mit Prinz Harry zu versöhnen.“
Auch mit König Charles sei es zu keiner Annäherung gekommen. Seit der Rückkehr in die alte Heimat hätten sich Vater und Sohn noch kein einziges Mal getroffen, weiß die Royal-Expertin.
Sussexes sollen Kate nicht Show stehlen
Sie verriet außerdem, dass wohl auch der britische Monarch nicht zu Kates Weihnachtskonzert kommen werde – allerdings aus einem guten Grund. Charles trete lieber einen Schritt zurück „und lässt Kate ihren Moment haben“, so Griffiths.
„Und ich glaube, in derselben Weise will niemand, dass die Harry-und-Meghan-Show Catherine die Show stiehlt“, fügte sie hinzu. Denn für Kate und ihre Familie sei dieses Weihnachtskonzert eine echte Herzensangelegenheit.
„Together at Christmas“ am 11. Dezember
Am Samstag gab der Kensington-Palast bekannt, dass Kates „Together at Christmas“ dieses Jahr am 11. Dezember stattfinden wird. Das Weihnachtskonzert, das die Prinzessin von Wales bereits zum sechsten Mal austrägt, wird heuer „die Bedeutung von Liebe, Freundlichkeit und gegenseitige Fürsorge“ in den Fokus rücken.
Am Ende bleibt Harry und Meghan aber, wie vielen anderen, die keine Einladung bekommen werden, eins: die TV-Übertragung von Kates Weihnachtskonzert am Heiligen Abend. Ob die Sussexes da aber wirklich einschalten werden, bleibt stark zu bezweifeln ...
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.