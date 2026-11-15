Wer ist Donald Trumps neuer Mann fürs Grobe?

Stephen Miller hat zehn Jahre gebraucht, um an die Spitze des Weißen Hauses zu kommen. Tatsächlich gehört er dort schon lange zu den mächtigsten Männern. Er schrieb Donald Trump die Reden, entwarf dessen Einwanderungspolitik, trieb Massenabschiebungen voran. Minister wurden ausgetauscht, Berater gefeuert, Stabschefs verschlissen. Miller überstand jeden Machtkampf.