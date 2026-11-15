Zum Stabschef ernannt
Wer ist Donald Trumps neuer Mann fürs Grobe?
Stephen Miller (41) gilt als der radikalste Ideologe im engsten Machtzirkel Donald Trumps und als Mastermind hinter den ICE-Rambos. Jetzt machte ihn der US-Präsident zum Stabschef. Wer ist dieser Hardliner, der nun Amerika maßgeblich mitgestaltet?
Stephen Miller hat zehn Jahre gebraucht, um an die Spitze des Weißen Hauses zu kommen. Tatsächlich gehört er dort schon lange zu den mächtigsten Männern. Er schrieb Donald Trump die Reden, entwarf dessen Einwanderungspolitik, trieb Massenabschiebungen voran. Minister wurden ausgetauscht, Berater gefeuert, Stabschefs verschlissen. Miller überstand jeden Machtkampf.
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